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Кучерявый Кузьма Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кучерявый
Имя
Кузьма
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
19 май 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 218
Источник
Скан
Оригинальная запись
135002. КУЧЕРЯВЫЙ, КУЗЬМА АНДРЕЕВЪ. К. Кременчугск. у., Пустовойтовск. в., д. Пузикова, 38 л.; — Кременчугск. У. С. 27 Нояб. 908, 169М., тюр. 3 м. Исп. 19 Мая 909.

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