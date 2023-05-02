Старков Владимир Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Старков
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 342
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10881. СТАРКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 22 л., г. Москвы. В. Т. 9 стр. корп. Северо-Кавказск. окр. Ст. ст. 205в, 222. лиш. св 3 г. и пор. пр. 3 г. Приг. вступил в закон силу 12 мая 924.
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