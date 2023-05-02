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Большаков Осип Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Большаков
Имя
Осип
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 77
Источник
Скан
Оригинальная запись
2407. БОЛЬШАКОВ ОСИП КОНСТАНТИНОВИЧ, 23 л., Вышневолоцк. у., Порывск. в., д. Дворище. Тверск. Губсуд. Ст. 2 ч 149, лиш. св. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 9 окт. 924.

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