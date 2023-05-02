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Ульянова Параскева Григорьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ульянова
Имя
Параскева
Отчество
Григорьевна
Дата исполнения приговора
25 август 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
3428. УЛЬЯНОВА, ПАРАСКЕВА ГРИГОРЬЕВНА, 29 л. Гр. Каменск. у., Катайск. в., с. Троицкого —Н. С 4 уч. Каменск. у. Кража, пор. пр. 1 г. Исп. 25 авг. 922.

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