Гришин Филипп Игнатов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гришин
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Игнатов
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100733. ГРИШИНЪ, ФИЛИППЪ ИГНАТОВЪ, Лиш. ос. пр. изъ к. Каинск. у., Кыштовск. в., д. Комаровки, 31 г., рд. въ г. Москвѣ; — Москов. О. С., 2 п. 134, 2 п. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 11 Мая 909. 905 53716 1655 У. | 97 47231 169 М. | 903 31272 1655 У. | 96 74620 1642 У. | 901 65468 313 У. І 95 69520 169 М. | 99 92245 1655 У.
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