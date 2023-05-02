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Щеткин Павел Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щеткин
Имя
Павел
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
07 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 386
Источник
Скан
Оригинальная запись
14780. Щеткин Павел Гаврилович, 23 л., Коломенск. у., Парфеновск. в., д. Чановки. В. Т. Черн. фл. и войск Крыма. Ст. 1 ч. 10 ПВП, лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 7/ХІ—26.

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