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Коротов Василий Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коротов
Имя
Василий
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
01 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 190
Источник
Скан
Оригинальная запись
6650. КОРОТОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 26 л., б. Царицинск. у., с. Болыкклай, б. Царицынск. Губсуд, Ст. 95, лиш. св. 2 г., Приговор этот поглощен приговором того же Губсуда от 20 апр. 922, Исп. 1 сент. 923.

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