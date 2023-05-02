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Лаврецкая-Гусева Евдокия Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лаврецкая-Гусева
Имя
Евдокия
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
14 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
7821. ЛАВРЕЦКАЯ-ГУСЕВА ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА, 28 л., г. Волоколамска. Московск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 1 г. 10 м. 20 д. и пор. чир. 3 г. Исп. 14 дек. 923.

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