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Гимельбрант Исаак Айриков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гимельбрант
Имя
Исаак
Отчество
Айриков
Дата исполнения приговора
02 июль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 60
Источник
Скан
Оригинальная запись
101749. ГИМЕЛЬБРАНТЪ, ИСААКЪ (Ицко) Айриковъ, 23 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Кишинева; — Одесск. О. С., 27 Мая 911, 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 2 Іюля 911. | 910 16756 1 ч. 1655 У. | 908 47342 169 М. | 908 140268 169 М. | 906 34594 169 М.

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