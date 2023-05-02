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Борисов Иван Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Борисов
Имя
Иван
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
19 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
775. Борисов Иван Егорович, 17 л., Можайск. у., Вышегородск. в., с. Благовещенского. Н. С. Сокольническ. р. г. Москвы. Ст. 187, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 19/ІІІ—26.

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