Журавлева Ольга Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Журавлева
- Имя
- Ольга
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 135
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4715. ЖУРАВЛЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, 55 л., Арск. к. и в., д. Чурилино. Н. С. 1 уч. Арск. к. Ст. 140, лиш. св. 3 г. Исп. 29 ноября 923.
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