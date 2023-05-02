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Унгер Андрей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Унгер
Имя
Андрей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 262
Источник
Скан
Оригинальная запись
29747. УНГЕР, АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 34 л. Гр. Житомирск. у., с. Пулина; — Р. Т. Трудком. обл. немц. Повол. Бандитизм, лиш. св. 10 л. Исп. 2 окт. 920.

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