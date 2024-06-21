Хамидуллин Ахмадулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хамидуллин
- Имя
- Ахмадулла
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 432
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140713. ХАМИДУЛЛИНЪ, АХМАДУЛЛА. К. Белебеевск. у., Старо-Калмашевск. в., д. Ново-Юмранова, 20 л.; — Уфимск. О. С. 5 Сент. 909, 140, 2 п. 1 ч. и 2 ч. 1649 У., тюр. 1½ г. Исп. 16 Окт. 909.
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