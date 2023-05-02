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Годелев Алексей Лаврентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Годелев
Имя
Алексей
Отчество
Лаврентьевич
Дата исполнения приговора
25 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
1547. Годелев Алексей Лаврентьевич, 22 л., Бийск. окр., Новихорск. р., с. Марчихи. Н. С. 6 уч. Бийск. окр. Ст. 180 п. «5», лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 25/Х—26.

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