Полушкина Ирина Наумовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Полушкина
- Имя
- Ирина
- Отчество
- Наумовна
- Дата исполнения приговора
- 20 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 221
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7842. ПОЛУШКИНА ИРИНА НАУМОВНА, 42 л., Кунгурск у., Сабарск. в., д. Моргуновой. Н. С. 5 уч. Кунгурск. у. Ст. 146 ч. 2, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 20 янв 923.
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