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Иванов Михаил Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Михаил
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
02 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 110
Источник
Скан
Оригинальная запись
3784. ИВАНОВ МИХАИЛ НИКИТИЧ, 21 г., Свияжск. у., Кушманск. в., д. Селикеево. Н. С. 5 уч. г. Казани. Ст. 180, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 2/ѴІ—24. 

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