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Лалетин Андрей Зотович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лалетин
Имя
Андрей
Отчество
Зотович
Дата исполнения приговора
27 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 145
Источник
Скан
Оригинальная запись
25853. ЛАЛЕТИН, АНДРЕЙ ЗОТОВИЧ, 50 л. Гр. Вятск. у., Куменск. в., д. Козловской; — Н. С. 10 уч. Слободск. у. Спекуляц., лиш. св. 5 л. Осужд. 27 мая 920.

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