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Камышников Федот Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Камышников
Имя
Федот
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 123
Источник
Скан
Оригинальная запись
4260. КАМЫШНИКОВ ФЕДОТ СТЕПАНОВИЧ, 24 л., Липецк. у., Ищенск. в., с. Сергиевского. Н. С. 10 уч. Липецк. у. Ст. 180а, лиш. св. 2 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 31/Х—24. 

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