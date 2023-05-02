Камышников Федот Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Камышников
- Имя
- Федот
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 123
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4260. КАМЫШНИКОВ ФЕДОТ СТЕПАНОВИЧ, 24 л., Липецк. у., Ищенск. в., с. Сергиевского. Н. С. 10 уч. Липецк. у. Ст. 180а, лиш. св. 2 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 31/Х—24.
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