Бакман Дувид Иосев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бакман
- Имя
- Дувид
- Отчество
- Иосев
- Дата исполнения приговора
- 31 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129795. БАКМАНЪ, ДУВИДЪ ІОсЕВЪ. Землед. колон. Писаревки, Велико-Мечетнянск. в., Балтск. у., 18 л., рд. въ в. и м. Кривомъ-Озерѣ, т. же у.; — М. С. 7 уч. Балтск., окр., 170 М., тюр. 8 м. Исп. 31 Янв. 909.
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