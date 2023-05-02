Пустовойтова Лидия Аполлонова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пустовойтова
- Имя
- Лидия
- Отчество
- Аполлонова
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44441. ПУСТОВОЙТОВА, ЛИДІЯ АПОЛлонова. Дворянка, 22 л., рд. въ г. Моршанскѣ; — Харьков. С. П., 16, 17,19, 25,29, 30, 31,34, 35, 53,57, 60, 63, 1 ч. 102 и 2 п. 132 Уг. У., 1 14, 119, 134, 135, 152, 9 и 2 ч. 1459 У. къ ссылкѣ на посел. Исп. 28 Февр. 907.
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