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Флорецкая Вероника Францева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Флорецкая
Имя
Вероника
Отчество
Францева
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 427
Источник
Скан
Оригинальная запись
140580. ФЛОРЕЦКАЯ, ВЕРОНИКА Францева. К. Пултуск. у., гм. Зегрже, д. Лаха, 30 л.; — СПБ. Ст. С. М. С. 25 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 24 Окт. 909.

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