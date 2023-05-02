Гильметдинов Киям Сагдиевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гильметдинов
- Имя
- Киям
- Отчество
- Сагдиевич
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1459. Гильметдинов Киям Сагдиевич, 23 л., Белебеевск. к-на, д. Каркалы. В. Т. Чернфлота. Ст. 7 П. В. П., лиш. св. 1 г. 3 П. в. з. с. 9/Х—26.
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