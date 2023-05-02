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Журавлева Прасковья Степановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Журавлева
Имя
Прасковья
Отчество
Степановна
Дата исполнения приговора
03 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 95
Источник
Скан
Оригинальная запись
3266. ЖУРАВЛЕВА ПРАСКОВЬЯ СТЕПАНОВНА, 36 л., Усольск. у., Уральск. в., д. Большой-Ульвы. Пермск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 6 л. 4 м. П. в. з. с. 3/ѴІІ—24.

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