Макашин Иван Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Макашин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 16 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 308
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88773. МАКАШИНЪ, ИВАНЪ МИХАЙловъ. Мщ. г. Елатьмы, 37 л.; — М. С. 3 уч. г. Н.-Новгорода. 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 16 Янв. 908. 88774. МАКОВЕЦКІЙ. ПЕТРЪ СЕРГѢЕВЪ (Вакуловъ). К. Чигирин. у., Рацевск. в., с. Кожарокъ, 26 л., рд. Александрійск. у., Красносельск. в., въ с. Плоскомъ; — З. Н. 10 уч. Александрійск. у., 169, 2 и 4п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 12 Мая 908.
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