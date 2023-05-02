Федоров Григорий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоров
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 05 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 259
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36309. ФЕДОРОВЪ, ГРИГОРІЙ ИВАНОВЪ. К. Муромск. у., Новокотлицк. в., д. Михайловки, 22 л.; — Владимір. О. С. (въ 3 р.), 5 и 8 п. 170 М. и по сов. съ приг. Муромск. Г. С. отъ 10 Февр. 905 г., тюр. 10 м. Исп. 5 Апр. 905. | 901 75681 169 М. | 99 7412 170¹ М.
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