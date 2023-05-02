Ефимов Арсений Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ефимов
- Имя
- Арсений
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 04 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 129
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4517. ЕФИМОВ АРСЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 48 л., Верхнеудинск. у., Мухоршибирск. в. и с. Прибайкальск. Губсуд. Ст. ст. 180 и 184 ч. 2, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 4 г. Исп. 4 июля 923.
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