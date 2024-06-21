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Андреев Иван Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Иван
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
129486. андреевъ, иванъ андреевъ. К. Гжатск. у., Рождественск. в., д. Заниной, 24 л.; — М. С. Лефортов. уч. г. Москвы 29 Сент. 909, 177 М.,тюр. 3 м. Исп. 29 Сент. 909.

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