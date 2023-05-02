Казаков Иван Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Казаков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 18 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 116
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3943. КАЗАКОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 26 л., Сычевск. у., Воскресенск. в., д. Потрясиной. Омск. Губсуд. Ст. 95, лиш. св. 1 г. п пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 18/ІѴ—24. См. также кн. 1-ую 924 г., спр. № 5325
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