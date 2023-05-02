Лезенков Роман Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лезенков
- Имя
- Роман
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 15 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 147
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25921. ЛЕЗЕНКОВ, РОМАН ЯКОВЛЕВИЧ, 56 л. Гр. Гжатск. у., Савинск. в., д. Большие-Налатки; — Н. С. 1 Городск. р. 6 отд. г. Петрограда. Незак. торг., лиш. св. 6 м. Исп. 15 июля 920.
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