Кофман Симон Ицков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кофман
- Имя
- Симон
- Отчество
- Ицков
- Дата исполнения приговора
- 03 апрель 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 124
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32641. КОФМАНЪ, СИМОНЪ ИЦКОВЪ. Мщ. м. Коленковичей, Рѣчицк. у., 20 л.; — У. Чл О. С., по Рѣчицк. у., 511, 512 и 313 У., по зачисл. въ воен. службу, одиночн. воен. тюр. 3 м. или строг. ар. на 2 н. Исп. 3 Апр. 904 (Вѣр.).
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