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Рождественская Зинаида Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рождественская
Имя
Зинаида
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
01 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 215
Источник
Скан
Оригинальная запись
28186. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА, 20 л. Гр. г. Буи; — Н. С. 2 р. 2 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 5 м. Исп. 1 нояб. 920.

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