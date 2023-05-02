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Коршин Семен Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коршин
Имя
Семен
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
23 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 190
Источник
Скан
Оригинальная запись
6677. КОРШИН СЕМЕН АФАНАСЬЕВИЧ, 19 л., Никольск. у., Архиповск. в., д. Ильинской, Н. С. 1 уч. г. Архангельска, Ст. ст. 178 и 187, лиш. св. 1½ г., Исп. 23 ноября 923.

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