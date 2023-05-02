Искворин Иван Галактионович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Искворин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Галактионович
- Дата исполнения приговора
- 05 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 93
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15547. ИСКВОРИН, ИВАН ГАЛАКТИОНОВИЧ, 47 л. Гр. Уральск. у., Березовск. в. и с.; — Р. Т. г. Уральска. Контр-революц. дейст., лиш. св. 12 л. Осужд. 5 апр. 920.
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