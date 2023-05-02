Лагунов Михаил Никифорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лагунов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Никифорович
- Дата исполнения приговора
- 31 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 144
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25840. ЛАГУНОВ, МИХАИЛ НИКИФОРОВИЧ, 20 л. Гр. Вятск. у., Кстининск. в., д. Слободка; — Р. Т. г. Вятки. Дезерт., лиш. св. 5 л. условно, с отпр. на фр. Исп. 31 дек. 920.
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