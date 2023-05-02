Трухин Иван Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трухин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 07 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 354
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12127. ТРУХИН ИВАН СТЕПАНОВИЧ, 20 л., Вятск. у., Якимовапинск. в. д. Оморкалиха Вятск. Губсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. 6 м. 10 Д. И пор. пр. 5 Л. П. В. 3. С. 7/ІѴ—24.
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