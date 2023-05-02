Шабунин Степан Елеазарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабунин Степан Елеазарович

Шабунин Степан Елеазарович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шабунин
Имя
Степан
Отчество
Елеазарович
Дата исполнения приговора
18 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 386
Источник
Скан
Оригинальная запись
13239. ШАБУНИН СТЕПАН ЕЛЕАЗАРОВИЧ, 55 л., Бирск. к., Новотроицк. в., с. Артакул. Главсуд Татарск. АССР. Ст. ст. 58, 64, расстрел, по амн. замен. лиш. св. 5 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 18/ІІ—24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close