Горват Петр Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горват
- Имя
- Петр
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 16 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 69
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46196. ГОРВАТЪ, ПЕТРЪ МИХАЙЛОВЪ. Австр.-подд., 67 л., рд. въ Венгріи; — Псковск. О. С., 152, 1 ч. 925 и 1 ч. 1645 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 16 Марта 905.
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