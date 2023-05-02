Гумеров Хужа-Багаутдин Абдул-Латипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гумеров
- Имя
- Хужа-Багаутдин
- Отчество
- Абдул-Латипов
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 74
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46347. ГУМЕРОВЪ, ХУЖА-БАГАУТДИНЪ Абдулъ-Латиповъ. Башк. Орск. у., 1 Бурзянск. в., д. Сандавлетовой, 51 г.; — Оренбургск. О. С., 134, 135 и 3 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 10 м. Исп. 2 Іюня 905.
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