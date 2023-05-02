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Злоказов Михаил Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Злоказов
Имя
Михаил
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
09 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 142
Источник
Скан
Оригинальная запись
4971. ЗЛОКАЗОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, 34 л., б. Екатеринбургск. у. и в., з. Каслинского. б. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. ст. 105, 106. лиш. св. 1 г. Исп. 9 марта 923.

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