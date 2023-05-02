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Киров Степан Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киров
Имя
Степан
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
28 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 134
Источник
Скан
Оригинальная запись
4643. КИРОВ СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 44 л., Пермск. окр., Оханск. р., Нытвинск. в., д. Филихиной. Уральск. Облсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 11 м. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 28/ѴІ—24. 

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