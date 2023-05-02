Матвеева Евфросиния Степановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Матвеева
- Имя
- Евфросиния
- Отчество
- Степановна
- Дата исполнения приговора
- 20 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 163
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26448. МАТВЕЕВА, ЕВФРОСИНИЯ СТЕПАНОВНА, 48 л. Гр. г. Крестца; — Н. С. 1 уч. Крестецк. у. Хищение, лиш. св. 5 л., с зач. 18 д. пр. з. Исп. 20 янв. 920.
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