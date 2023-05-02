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Решке Адольф Богумилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Решке
Имя
Адольф
Отчество
Богумилов
Дата исполнения приговора
10 апрель 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 338
Источник
Скан
Оригинальная запись
39455. РЕШКЕ, АДОЛЬФЪ БОГУМИЛОВЪ (Готлибовъ). Мщ. г. Лодзи, 27 л.; — Петроковск. О. С., 115, 134, 135, 149, 152, 2 ч. 1455, 9 и 2 ч. 1454 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. №№75885 и 84815, каторж. раб. 10 л. Исп. 13 Нояб., счит. ср. съ 10 Апр. 907. | 903 16479 1484 У. | 98 25429 1647 У. | 900 41984 170 М.

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