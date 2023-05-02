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Чугунов Андриан Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чугунов
Имя
Андриан
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
03 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 355
Источник
Скан
Оригинальная запись
11800. ЧУГУНОВ, АНДРИАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 18 л. Гр. Калязинск. у., Семендяевск. в., с. Юрнова; — Н. С. 2 р. Калязинск. у. Кража со взлом., лиш. св. 3 г. Исп. 3 марта 920.

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