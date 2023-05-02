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Смола Нестор Авксентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смола
Имя
Нестор
Отчество
Авксентьев
Дата исполнения приговора
17 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 330
Источник
Скан
Оригинальная запись
87772. СМОЛА, НЕСТОРЪ АВКСЕНТЬЕВЪ (онъ же Смоляковъ), 46 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Каинск. у., Шипицинск. в., с. Сибирцева, рд. Екатеринодарск. отд., въ ст. Елизаветинской; — Екатеринодар. О. С., 11 Янв. 911, 13 и 4 п. 1453 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 8 Марта 911 г. (152 и 1647 У., арест. отд. 2½ г.), каторж. раб. 18 л. Исп. 17 Іюня 911. | 907 18794 169 М. | 907 98789 3 ч. 1655 У.

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