Смола Нестор Авксентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смола
- Имя
- Нестор
- Отчество
- Авксентьев
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 330
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87772. СМОЛА, НЕСТОРЪ АВКСЕНТЬЕВЪ (онъ же Смоляковъ), 46 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Каинск. у., Шипицинск. в., с. Сибирцева, рд. Екатеринодарск. отд., въ ст. Елизаветинской; — Екатеринодар. О. С., 11 Янв. 911, 13 и 4 п. 1453 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 8 Марта 911 г. (152 и 1647 У., арест. отд. 2½ г.), каторж. раб. 18 л. Исп. 17 Іюня 911. | 907 18794 169 М. | 907 98789 3 ч. 1655 У.
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