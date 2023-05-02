Мартынов Владимир Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мартынов
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 139
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17055. МАРТЫНОВ, ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, 20 л. Гр. Богородск. у., Ивановск. в., с. Петровского; — Р. В. Т. 26 отд. стр. бригады В. Вохр. Растрата, лиш. св. 1 г. Исп. 7 июня 920.
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