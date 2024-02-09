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Шляхтер Юлиус Готлибов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шляхтер
Имя
Юлиус
Отчество
Готлибов
Дата исполнения приговора
17 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 471
Источник
Скан
Оригинальная запись
60533. шляхтеръ, юліусъ готлибовъ. К. Луцк. у., Полонковск. в., д. Красной, 21 г.; — Луцк. О. С., 152 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. М. С. 1 уч. Луцк. окр. отъ 29 Нояб. 907 г. (тюр. 8 м.), арест. отд. 2½ г. Исп. 17 Янв. 909. | 903 83264 169 М.

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