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Красильников Сергей Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Красильников
Имя
Сергей
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
15 ноябрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 198
Источник
Скан
Оригинальная запись
6966. КРАСИЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 30 л., Тверск. г., г. Бежецка, Н. С. 1 р. Бежецк. у., Ст. 88, лиш. св. 1 г., Исп. 15 ноября 922.

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