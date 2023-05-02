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Батаев Феоктист Сидоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Батаев
Имя
Феоктист
Отчество
Сидоров
Дата исполнения приговора
22 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 10: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 25
Источник
Скан
Оригинальная запись
109434. БАТАЕВЪ, ФЕОКТИСТЪ СИДОровъ, 43 л. К. Бузулукск. у., Б.-Малышевск. в., с. Егорьевки; — З. Н. 1 уч. Бузулукск. у., 22 Мая 910, 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 22 Мая 911.

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