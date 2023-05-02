Михельсон Кристоп Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Михельсон
- Имя
- Кристоп
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48864. МИХЕЛЬСОНЪ, КРИСТОПЪ ПЕТровъ. К. Рижск. у., Олайск. в., 21 г., рд. въ г. Ригѣ; — Рижск. О. С., 134, 135, 149 и 1642 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 2 Іюня 905.
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