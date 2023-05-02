Исаченко Степан Луппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Исаченко
- Имя
- Степан
- Отчество
- Луппов
- Дата исполнения приговора
- 09 декабрь 1917
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1918: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - [1918?]. С. 51
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1421. ИСАЧЕНКО, СТЕПАН ЛУППОВ, 23 л. Гр. Новозыбковск. у., Брахловск. в., с. Курзанова; — Могилевск. О. С., 9 Дек. 917. Кража, с лиш. пр., ар. отд. 2 г., с зач. 5 м. пр. з. | 913 139019 170 М. по сов. с приг. с. Г. С. от 25 Апр. 93 (169 и 172 М. ) и приг. Стародубск. О. С. от 27 Апр. 913 (1 п. 1652 У. ). 912 139800 170 М. | 908 142487 172 М. 911 20207 3 ч. 1655 У.
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